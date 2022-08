Werken aan fietssuggestiestroken in Daalstraat

WellenEr wordt volgende week gewerkt in de Daalstraat in Wellen. De fietssuggestiestroken worden er vernieuwd waardoor doorgaand verkeer niet mogelijk is. De werken duren van maandag 22 tot woensdag 24 augustus. Er is een omleiding voorzien via Russelt, Tervoortstraat en Ulbeekstraat.