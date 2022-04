Wellense pottenbakker Conny Smets krijgt HIB-label

Alken Vlaams minister Lydia Peeters maakt werk van onveilige gewestweg N754 na bezorgde brieven van basis­school B@S!S: “Veilige fietsrou­tes moeten prioriteit zijn”

Veilig naar school fietsen is niet vanzelfsprekend voor de leerlingen van de Gemeentelijke Basisschool de B@S!S in Alken, maar daar belooft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters snel verandering in te brengen. Zij trok maandagmiddag naar de school met zeven concrete voorstellen om de drukke en gevaarlijke gewestweg N754 veiliger te maken. Een grote opluchting voor de leerlingen van het vierde leerjaar, die elk een brief naar de minister hadden geschreven. “Straks kunnen we weer veilig naar onze sportles fietsen”, klinkt het bij Amalya (9) en Amber (10).

28 maart