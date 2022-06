Wellense keukenzaak toont originele kunstwerken Herman Brood

Borgloon Marc Swevers opent vierde kantoor in Borgloon-cen­trum: “Haspengouw biedt ruimte en luxe en dat trekt meer dan ooit aan”

Marc Swevers heeft er zopas een splinternieuw kantoor in het centrum van Borgloon bij. De makelaardij is zo op vier locaties in Limburg te vinden, bovenop de kantoren in Beringen, Heusden-Zolder en Hasselt. “In Haspengouw geniet je van veel ruimte, groen en het echte Limburggevoel. Met een lokale verbinding spelen we daar nu nog sterker op in.”

