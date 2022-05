Wellense eerste schepen Johan Cabergs overleden

“Een gigantisch gemis voor iedereen die hem kende, voor Wellen en het gemeentebestuur, maar bovenal voor zijn familie. We wensen hen dan ook heel veel sterkte toe”, vertelt burgemeester en partijgenoot Els Robeyns. “In het begin van het jaar vertelde Johan dat hij opnieuw in behandeling was tegen kanker, maar het nieuws van zijn overlijden sloeg gisteren echt in als een bom. Hij moest nog 60 worden en zou volgend jaar op pensioen gaan.”

Johan Cabergs was al meer dan 30 jaar gemeenteraadslid en in Wellen gekend door iedereen. “Sinds 2013 was hij eerste schepen in onze gemeente en nam hij onder andere Openbare Werken op zich. Maar ook daarbuiten was een heel actief persoon. Johan werkte bij Fluvius, nam voortdurend deel aan het verenigingsleven en was actief bij de vakbond. Als schepen van Containerparken realiseerde hij een tijdje geleden nog de gloednieuwe technische dienst en het containerpark. Dat is en blijft een belangrijke erfenis die hij voor alle Wellenaren achterlaat", klinkt het. “We gaan Johan altijd blijven herinneren als een heel warm, joviaal persoon die zich echt met hart en ziel kon inzetten voor het gemeentebestuur en zich geregeld vastbeet in dossiers en alles wat hij onrechtvaardig vond. Maar bovenal was hij voor mij iemand die dag en nacht klaarstond om te helpen of te luisteren", besluit de burgemeester. “We gaan hem zo missen.”