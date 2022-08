Wellen viert zomers carnaval met extra hittemaatregelen: “Smeer zonnecrème, draag beschermende kledij en drink voldoende water”

“De stoet nog eens uitstellen of afgelasten, was echt geen optie", vertelt Mario Billen, voorzitter van carnavalsvereniging De Weerelt. “Normaal is er altijd een lichtstoet op vette dinsdag, maar die kon niet doorgaan en dus mikten we op een zomereditie. We hadden verwacht dat corona dat wel zou toelaten, maar nu zitten we met voorspelde temperaturen die stevig de lucht in gaan. Dan maar extra maatregelen nemen zeker? Er is al te veel werk, tijd en geld in de organisatie van de zomerstoet gekropen om nu nog terug te krabbelen.”

Het gemeentebestuur van Wellen zal er zondag op toezien dat bezoekers van de carnavalsstoet voldoende drinken en de maatregelen naleven. “We voorzien 3.000 flesjes water die we aan de inkom gratis verdelen. Bovendien zullen er langs het parcours twee plaatsen zijn waar je dat flesje kan bijvullen of je even kan opfrissen. Dat zal aan de rotonde van de Steenweg richting Borgloon zijn en aan het gemeentehuis", zegt burgemeester Els Robeyns (Vooruit). “Bovendien voorzien we aan alle inkomposten zonnecrème voor alle bezoekers en parasols voor de vrijwilligers. En ten slotte roepen we iedereen om op zichzelf te beschermen tegen de zon. Draag een hoofddeksel en matig ook je alcoholgebruik.”

Zomerthema

“Ook het Rode Kruis gaat de hele carnavalsstoet lang aanwezig zijn en blijft ook op post na de stoet. Tot twee uur ‘s nachts blijven die mensen aan de feestzone aanwezig. En tijdens de stoet zelf worden we gevolgd door een ambulance die snel kan ingrijpen indien nodig", legt Mario uit. “De carnavalisten van de verschillende groepen beslissen trouwens elk apart of ze nog extra maatregelen nemen. Zo zijn er sommigen die van hun winterthema overgestapt zijn naar iets zomers met aangepaste, luchtige kledij. Wij doen dat dan weer niet omdat onze kledij sowieso al vrij dun is. Wel voorzien we emmers water op onze praalwagen en washandjes om ons regelmatig af te koelen. En genoeg water drinken is de boodschap!”

De carnavalsstoet vertrekt zondag 14 augustus om 14u11 in de Kukkelbergstraat om van daaruit richting het centrum van de gemeente te trekken.

