WEER. Vanochtend bewolking in Wellen

Van drugsge­bruik tot brandende voertuigen: deze grote illegale raves vonden eerder plaats in en rond ons land en zo liepen ze af

Sinds middernacht is er een illegale rave van zo’n 5.000 feestvierders aan de gang op het mililtair domein in Kerkom (Sint-Truiden). In het verleden kreeg ons land al vaker te kampen met illegale raves en alle gevolgen daarvan. Van drugsgebruik in Melle tot brandende voertuigen in Bretagne: ook hier vonden grote clandestiene raves plaats in en rond ons land en zo liepen ze af.