WEER. Kans op overwegend bewolkt weer in Wellen vanochtend

PORTRET. Meestemmen met oppositie en hart op de tong: wie is Raymonde Spiritus (78), die in gemeente­raad haar middenvin­ger opstak?

Een bijzonder beeld op de gemeenteraad van Sint-Truiden vorige week: Raymonde Spiritus (CD&V) stak midden in een praatje van partijgenote Veerle Heeren haar middenvinger op. Ook haar gezichtsuitdrukking liet weinig aan de verbeelding over. Al keken Raymondes collega’s niet echt op van haar ongewone tussenkomst. Wie is de 78-jarige Truiense die binnenkort 30 jaar meedraait in de lokale politiek en geen blad voor de mond neemt?