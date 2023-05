WEER. In Wellen lichte regen en bewolking vanochtend

Isbells en Jack Vamp & The Castle of Creep komen naar Tongers Stadsmuzi­kan­ten­fes­ti­val

Binnenkort vindt de 14de editie van het Stadsmuzikantenfestival in Tongeren plaats. Op 25 juni kunnen bezoekers gratis komen genieten van zeven optredens in het Begijnhof. De affiche is intussen bekend en belooft heel wat moois. Ão, Echo Beatty, Isbells, Jack Vamp & The Castle of Creep, Johannes Is Zijn Naam, LũpḁGangGang en Roufaida zakken tussen 14u30 en 17u30 naar Tongeren af voor enkele charmante en intieme concerten. Het publiek stelt al wandelend zijn eigen programma samen.