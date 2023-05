WEER. In Wellen bewolkt weer vanochtend

Openings­con­cert van Tongerse Kronings­fees­ten in On­ze-Lie­ve-Vrouwebasi­liek

Op zaterdag 6 mei vindt om 20 uur in de basiliek in Tongeren het openingsconcert plaats van de 19de editie van de zevenjaarlijkse Kroningsfeesten. Tijdens het concert zal de wereldcreatie plaatsvinden van het Kroningslied ‘Oh Maria, lieve vrouwe’ dat speciaal werd in het kader van het thema van deze Kroningsfeesten #Zoekverbinding.