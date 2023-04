WEER. Helder weer in Wellen vanochtend

Zot van hakken? Doe mee aan de Stiletto Run op zondag 7 mei in Hasselt

Mag jouw wekelijkse loopsessie een tikkeltje uitdagender? Duid dan zondag 7 mei aan in je agenda, want dan vindt de Stiletto Run in Hasselt plaats. Trek je hakken aan en doe mee aan de meest elegante én uitdagende sprint van het jaar.