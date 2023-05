WEER. Helder weer in Wellen vanochtend

Tripel-X wint gouden medaille op bierfesti­val en schenkt opbrengst aan Fighters Against Cancer

Op de European Beer Challenge is het Tripel-X-bier in de prijzen gevallen. De gouden medaille was weggelegd voor het bier dat gemaakt is door twee biervrienden. En die medaille betekent ook fijn nieuws voor de Truiense vzw Fighters Against Cancer. Eén derde van de opbrengst van Tripel-X gaat integraal naar Fighters Against Cancer dat zich inzet voor de strijd tegen kanker.