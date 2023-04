WEER. Bewolkt weer in Wellen vanochtend

Truiens bedrijf legt eerste duurzame ‘fietspad van de toekomst’ in Ordingen: “Extra opties zorgen dat het wegdek reflec­teert, ijsvrij blijft of water filtert”

Aan de Zwartveldstraat in Ordingen is vanmorgen het eerste Ecopath in ons land geplaatst. Het Truiense bedrijf ecobeton water technologies creëerde het duurzame en onderhoudsvrije fietspad samen met Easypath Nederland. Bij onze noorderburen worden de nieuwe fietspaden al een tijdje gelegd, maar in België doen ze voor het eerst hun intrede.