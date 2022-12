Vangactie van luidruchtige pauwen in Wellen was nog niet afgerond, en toen... “De helft is op mysterieuze wijze verdwenen”

Hasselt Hasselts pop-up­pand The Box blijft nog zeker tot en met 2024 beschik­baar

Heb je een webshop en wil je jouw zaak graag uittesten in een fysieke winkel? Dan kan je nog tot en met 2024 terecht in het pop-uppand The Box in de Maastrichterstraat in Hasselt.

16:02