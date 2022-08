Van kerstelfjes tot holbewoners bedekt met pels: hittegolf houdt Wellense carnavalsstoet niet tegen

Kerstelfjes en holbewoners bedekt met pels: het zijn nog maar enkele van de vele kostuums die de Wellense Carnavalist vandaag, midden in een hittegolf, op straat tegenkomt. “Een beetje vreemd misschien, zo midden in de zomer”, lachen de leden van CV De Boeddhas uit Alken met hun kerstmuts op. “Toch wilden we dit thema behouden, omdat dit ons oorspronkelijke idee was voor de lichtstoet die helaas (door de pandemie, red.) niet kon doorgaan. We wilden nog in deze pakjes kunnen schitteren, dus waarom niet tijdens deze zomerstoet? Het is een warm kostuum ja, maar we hebben het er voor over.”