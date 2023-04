Temperatuur gaat omhoog in Wellen

RESTOTIP. Les Mecs in Hasselt: “Genieten van Belgische en Franse gerechtjes in een ongedwon­gen sfeer”

Zin in zorgeloos tafelen met vrienden of familie? Dan kunnen Hasselaren en shoppers voortaan afzakken naar de recent geopende bistro ‘Les Mecs’ op het Heldenplein. Eigenaars en vrienden Olivier Henry (33) en Sukhon Cosemans (32) brengen daar de Belgische én Franse keuken naar de Hasselaar in een moderne, maar vooral ongedwongen sfeer. “Lekker, gezellig en vooral niet te deftig of afgelikt”, lachen de twee. Wij proefden alvast met plezier.