Van gemeente­raads­lid tot burgemees­ter en zelfs even minister: Veerle Heeren neemt afscheid van politiek na veelbespro­ken carrière van 30 jaar

Veerle Heeren (CD&V) stapt eind 2024 uit de politiek. Dat maakte de voormalige burgemeester van Sint-Truiden gisterenavond zelf bekend via sociale media. Dertig jaar lang zetelde ze in de Truiense gemeenteraad, eventjes werd ze zelfs Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en negen jaar lang droeg ze de burgemeesterssjerp in Sint-Truiden. Tot een opeenstapeling van schandalen haar in september 2022 te veel werd. Een terugblik op Heerens 30 jaar lange carrière met een groot engagement voor ‘haar’ Sint-Truiden, maar ook enkele stevige uitschuivers.