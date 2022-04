Mysterie in Wellen: alle klokken gaan plots een halfuur sneller

WellenHet leek wel even sciencefiction. Begin deze week liepen in het centrum van Wellen plots alle elektronische klokken voor op de tijd. Op 24 uur ging de tijd in Wellen zelfs een half uur sneller dan in de rest van de wereld. Maar waar lag dat dan aan?

Het was eventjes het gespreksonderwerp van de dag in Wellen. Volgens de ene ging de gemeente ‘back to the future’, de andere gebruikte de toestand voor het klassieke grapje over Limburg en de tijd die er trager gaat. Eén ding was wel duidelijk: zoals het klokje tikte in Wellen, zo tikte het nergens.

David Callens, regionale woordvoerder van Fluvius, schept evenwel klaarheid. “Er was een stroompanne in Wellen die we niet opgelost kregen. Om de klanten van elektriciteit te voorzien, hebben we daarom stroomgeneratoren ingeschakeld. Onze elektriciteit op het net is ‘wisselstroom’ en draait op een frequentie van 50 Hz. Dat wilt zeggen dat de elektriciteit 50 keer per seconde wisselt van spanning. Digitale wekkers baseren hun tijd niet op een interne klok maar stemmen die af met deze frequentie op het net.”

“Nu zaten we hier in een situatie waarbij de generatoren een wisselstroom leverden met een iets hogere frequentie, namelijk 51 Hz. Het gevolg hiervan was dat de klokken daardoor ook sneller gingen tikken. Dit is niet schadelijk voor de toestellen maar onze klanten worden hierdoor soms wel verrast.”

Zonnepanelen

Eén van die mensen was burgemeester Els Robeyns (Vooruit-ROB). Zij wees meteen op de werken aan de elektriciteitscabine van de Bloemenstraat. “Er staat ook een grote mobiele stroomgroep langs de straat die nodig is om veiligheidsredenen. De elektriciteit van de zonnepanelen moet er onder meer op het net worden gezet.”

Uniek

De toestand was dus een dag lang vrij uniek. “We komen dat niet zo vaak tegen omdat we gelukkig maar in heel weinig situaties een stroomgenerator moeten inschakelen”, zegt Callens. “Meestal kunnen we het net ‘hervoeden’. Dan sturen we via een andere richting elektriciteit naar de klant. Dat kan omdat ons net grotendeels opgebouwd is in lussen. Enkel bij situaties met grote schade of op stukken dat niet in een lus zitten, zijn we soms genoodzaakt om generatoren in te schakelen.”

Inmiddels loopt de tijd in Wellen weer hetzelfde als in de rest van de wereld. “Na de herstelling van het defect schakelden we de mensen weer op ons net. Hier hebben ze geen hinder van en de klokken tikken dan weer even snel of traag als vroeger.”