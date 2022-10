Man verspreidt naaktfoto’s van 12-jarig meisje en riskeert nu drie jaar cel

voetbal derde nationale b Barend Winkels (Wellen) na de 4-2-zege tegen Nijlen: “Een late treffer begint stilaan mijn handels­merk te worden”

Wat was het toch weer zwoegen en zweten voor Wellen in haar confrontatie met Nijlen. De man die in de slotseconden van de wedstrijd voor de bevrijdende derde treffer zorgde, heette andermaal Barend Winkels. “Eerder dit seizoen lukte me dat ook al in de thuismatch tegen Zwarte Leeuw. Het klopt dat we onszelf in een goede eerste helft andermaal niet belonen met opnieuw twee domme tegendoelpunten.”

16 oktober