Korteketenmarkt met bloesembar in Wellen

VOETBAL DERDE NATIONALE B Wel­len-trai­ner Maxime Annys tevreden met gelijkspel op Pelt: “Puntje garandeert een verlengd verblijf”

Net als in de heenronde pakte Wellen een puntje tegen Pelt, dat naast Racing Mechelen het langst in de running voor de titel bleef. Door dit gelijkspel verzekerde Wellen zich meteen van het behoud en kroonde Racing Mechelen tot kampioen. “Uiteraard hebben we onze aandacht vooral toegespitst op het resultaat zelf”, aldus Wellen-coach Maxime Annys. “Was dit één onze betere matchen? Zeker niet, maar we kwamen naar Pelt voor een puntje en voor één keer was dat het belangrijkste.”

25 april