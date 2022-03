Kijk! Ik fiets!: Leren fietsen onder begeleiding

De kinderen leren met het project ‘Kijk! Ik fiets!’ onder begeleiding en met andere kinderen fietsen zonder steunwieltjes op slechts een halve dag. De kinderen worden begeleid door één van de ouders en krijgen ondersteuning van een ervaren monitor die de fietsles geeft, samen met nuttige tips voor de kinderen en de ouders. De bedoeling is dat op het einde van de sessie alle kinderen fietsend op slechts twee wielen naar huis kunnen rijden, met een fietsdiploma op zak. De fietssessies gaan door op zaterdag 23 april van 10u tot 12u, op woensdag 27 april van 13u30 tot 15u30 en op zaterdag 30 april van 10u tot 12u bij Sporthal De Bloken op Kortestraat 12 in Wellen. Neem zeker zelf je fiets zonder steunwieltjes en je helm mee. Vooraf inschrijven is verplicht en kan door te bellen naar 012 39 21 77, door een mailtje te sturen naar sport@wellen.be of door te klikken op deze link. Meer informatie vind je hier.