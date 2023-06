Kermisruzie aan schietkraam ontaardt: man opent vuur met luchtbuks

“Hij gaf gewoon toe aan zijn seksuele driften”: Beringse masseur riskeert vier jaar cel voor filmen, aanranden en verkrach­ten van zijn klanten

Seksueel roofdier, de stier van Paal of een heimelijke pervert. Het zijn maar enkele van de benamingen voor de Beringse masseur die in de rechtbank van Hasselt de revue passeerden. De man stond terecht nadat hij een honderdtal vrouwen — zonder hun toestemming — had gefilmd terwijl ze zich omkleedden. 45 vrouwen spraken ook van ongepaste aanrakingen. Twee van verkrachting. Het leek de masseur allemaal weinig te doen, tot de slachtoffers zelf het woord kregen: “Mevrouw de rechter, ik hoop dat u samen met ons een statement wil maken door een zware straf uit te spreken.”