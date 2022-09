Gerry en Johan zijn eerste Limburgse fair play-ouders: “Sketch van Ideale Wereld vestigt aandacht op het probleem”

WellenZondagvoormiddag werden de eerste fair play-ouders van het Limburgse voetbal aangeduid op de velden van KVK Wellen. Gerry Groven kreeg deze eer bij de thuisploeg, Johan Peeters was de gelukkige bij tegenstander Torpedo Hasselt. “Het aantal incidenten dat ik heb meegemaakt is op één hand te tellen. Ik denk dat we vooral het gedrag naar de scheidsrechter toe in de gaten moeten houden”, stelt Groven.

Het concept rond de fair play-ouders werd deze week voorgesteld. “Ik vind het in elk geval een goed initiatief”, is Groven formeel. “Ik heb een opleiding gevolgd als sportpsycholoog en dit leek me wel aan de orde. Onze taak is om in te grijpen wanneer mensen wat te hevig tekeer gaan aan de zijlijn. Voorafgaand hebben we ook een gesprek met de scheidsrechter en de tegenpartij. We proberen mensen te motiveren om hun taalgebruik te beheersen en het goede voorbeeld te geven.”

Volledig scherm Gerry Groven © Birger Vandael

Volgens Groven valt het wel mee met de orde aan de zijlijn. “Al kunnen de gemoederen in het heetst van de strijd wel eens oplaaien. Mijn zoontje van 14 is ook al drie keer in het ziekenhuis beland bij duels. Dat zijn kinderen in volle ontwikkeling. Je moet daar toch anders mee omgaan. Het zijn jongens die nog fouten maken, ze moeten nog bijleren.” Volgens Groven zal vooral de scheidsrechter steun kunnen gebruiken. “Vaak zijn de reacties het stevigst naar de ref toe en wij moeten hem wat in bescherming nemen.”

Aanvoelen

Grovens collega Peeters, vader van een 13-jarige voetballer, heeft ook nog nooit zware agressie meegemaakt op de voetbal, al kan het ooit bitsig worden. “Je kan er dan voor kiezen om ouders gewoon hun gang te laten gaan met hun commentaar, maar ik wil hen daar wel op aanspreken als fair play-ouder. Sommige opmerkingen zijn gewoon niet oké. Je moet dat een beetje aanvoelen en altijd rustig blijven. Dat is mijn boodschap aan hen.”

Volledig scherm Johan Peeters © Birger Vandael

Diederik Nys van Voetbal Vlaanderen was tevreden om te zien hoe de ouders het initiatief al oppikten. “Het is een proefproject dat voorlopig enkel wordt uitgevoerd bij de gewestelijke U15. Elke week geven ouders deze rol door. Op termijn willen we dit gegeven verder uitrollen over alle categorieën heen. In tijden van sociale media zijn mensen heel direct geworden met hun taalgebruik, dat is een maatschappelijk probleem. Wij willen hiermee in de eerste plaats aandacht vestigen op goed gedrag. Ten tweede zal de scheidsrechter ook fair play-punten uitdelen, zodat elke ploeg ook een algemene score krijgt.”

Volledig scherm Diederik Nys © Birger Vandael

Scheidsrechter als mens

Net als de ouders denkt ook Nys dat de scheidsrechter gebaat is bij het systeem. “Men ziet hem vaak als object, terwijl het ook maar gewoon een mens is. De scheldwoorden aan zijn adres zijn dus onnodig. Op termijn zal er bij elke ploeg ook een aanspreekpunt integriteit worden ingesteld. Op die manier willen we het gebeuren langs de zijlijn terug op orde krijgen. In een sketch van de Ideale Wereld werd er al gelachen met het systeem, maar dat konden we wel smaken. Zij toonden ook juist het probleem aan, want figuren zoals de man met de sigaret zie je wel degelijk nog te vaak langs de Vlaamse velden.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.