“Jij was het hart en het verstand van ons gezinnetje, alleen jij maakt mij compleet”: emotioneel afscheid van Limburgse juf Cindy die onver­wachts stierf op reis

In een bomvolle aula namen familie, vrienden en collega’s vanmorgen afscheid van de 39-jarige Cindy Vanspauwen. Exact twee weken geleden werd de Limburgse juf onwel op vakantie aan de Spaanse Costa Brava, waar ze later die dag overleed. Cindy’s partner Claudio, haar twee pluskinderen en haar hartsvriendin Ann bleven tot de laatste seconde bij haar. “Woorden schieten tekort om te vertellen wat je voor mij betekent en hoeveel liefde je achterlaat", pende Claudio neer in een pakkende brief.