Foodtruckfestival ‘Chefs on Wheels’ komt naar Wellen

Hasselt Snel de weg kwijt? Leer oriëntatie­lo­pen via gloednieuw parcours in het Kapermolen­park

Sinds vandaag heeft het Kapermolenpark naast het zwembad en het skatepark er een activiteit bij: oriëntatielopen. Zo lanceert de Sportdienst van Stad Hasselt in samenwerking met Sport Vlaanderen Hasselt een gloednieuw oriëntatieparcours, meteen de vierde in Limburg. Zowel jong als ouder kan dit parcours volgen aan de hand van kaarten, die in totaal 40 zowel makkelijke als meer gevorderde oefeningen bevatten.

13 april