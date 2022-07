Dealer (50) laat zijn afnemers cocaïne betalen via overschrijving: 38 maanden cel

Het onderzoek naar de vijftiger werd opgestart nadat de politie had vernomen dat de Wellenaar op grote schaal cocaïne dealde in Limburg. Tijdens een huiszoeking op 31 januari 2022 in de woning van de N.K. in Wellen, werden 17 bolletjes cocaïne aangetroffen en 26.300 euro cash geld. De vijftiger beweerde dat hij die som vergaard had door escortdames naar hun plaats van afspraak te vervoeren, maar hij kon geen namen of ontmoetingsplaatsen oplijsten. Toch wees het gsm onderzoek van de man wel uit dat hij die 3 tot 4 maal per week dergelijke rondritten uitvoerde. Maar dat was niet de enige bron van inkomsten van de Wellenaar.