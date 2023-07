“Wat hoop je te bereiken door een bejaarde te slaan met een hockey­stick?”: homejac­kers riskeren tot 18 jaar cel

“Ik heb in mijn carrière al veel gezien, maar dit?" De verontwaardiging van de openbare aanklager sprak boekdelen in de rechtszaak tegen vijf inbrekers. Wie de pech had thuis te zijn wanneer zij voor de deur stonden, draagt daar nu immers nog de gevolgen van. En zij die pech hadden, waren ook veelal oudere mensen. “We mogen van geluk spreken dat we hier niet voor assisen staan.” Wat niet wil zeggen dat de beklaagden vandaag geen zware straffen riskeren.