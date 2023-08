Voorspelde regen doet PKP DWNTWN naar binnen verhuizen

PKP DWNTWN onder een stralende zon in de Hasseltse binnenstad zit er dit weekend wellicht niet in. Het voorspelde regenweer zorgt ervoor dat het evenement op zaterdag 5 augustus verhuist naar enkele binnenlocaties. Op die manier kunnen artiesten en bezoekers toch genieten van een fijne festivalsfeer. Wat de plannen zijn voor zondag, communiceert de stad Hasselt later nog.