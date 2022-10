Berre en Sibert transformeren hun rijwoning en zomerbar in ‘next level spookhuis’: “Wonen? Dat doen we voorlopig wel op de bovenverdieping”

voetbal derde nationale B Ruben Janssen en Eendracht Termien nemen een prima competitie­start: “Niet gaan zweven en met beide voeten op de grond blijven”

Eendracht Termien heeft zijn start niet gemist. De Genkse ploeg pakt 7 op 9 en prijkt na drie speeldagen samen met titelkandidaten Geel en Houtvenne op een gedeelde eerste plaats. Of we Termien ook aan het lijstje titelkandidaten mogen toevoegen? “Een promotie naar tweede afdeling leeft binnen de club, maar in eerste instantie mikken we op een eindrondeticket”, probeert centraal verdediger Ruben Janssen de druk af te houden.

