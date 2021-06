Basisschool ’t Laantje in Ulbeek verliest deel van speelplaats aan... kerkhof

Een uitbreiding van het kerkhof Ulbeek in Wellen is voorzien in de meerjarenplanning, maar een uitgebreid RUP is niet meteen nodig. “Een landmeter is het grondgebied van het kerkhof komen opmeten, en daaruit blijkt dat basisschool ‘t Laantje en de kerkfabriek een stukje eigendom van de gemeente innemen", verduidelijkt burgemeester Robeyns. “Met beide partijen zijn we dan overeengekomen dat we niét maximaal toe-eigenen wat van de gemeente is, maar dat we de kerkhofmuur 2,5 meter opschuiven. Op die manier kunnen we toch nog een extra rij graven aanleggen.”