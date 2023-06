5 stemmen te kort om uitslag van Wellens referendum te kennen: “Raken we niet aan 20% van de inwoners, dan wordt er niet geteld”

Zondag 11 juni 13 uur is gepasseerd en dat betekent dat het referendum in Wellen erop zit. De inwoners vanaf 16 jaar mochten vandaag hun stem uitbrengen en antwoorden op de vraag of ze wel of geen gemeentefusie willen. Pas wanneer 20% van de totale Wellense bevolking naar de stembus trok, zouden de stemmen geteld worden en dat is niet gelukt. Er zijn vijf stemmen te weinig om aan het nodige aantal van 1.697 stemmen te komen.