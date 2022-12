189.000 keer bedankt! Deze verhalen uit Wellen raakten jullie het meest in 2022: van een jong gezin dat tegen een woning crasht tot carnaval tijdens hittegolf

WellenBijna 189.000 keer, zo vaak werden de artikels van Het Laatste Nieuws uit en over Wellen het voorbije jaar aangeklikt. We brachten grote en kleine verhalen, met goed en slecht nieuws, jullie lazen ze massaal. Van een jong gezin dat met de auto tegen de gevel van een woning crashte tot de carnavalsstoet die na corona eindelijk weer mocht doorgaan, maar dan wel midden tijdens een hittegolf. Wij maakten een jaaroverzicht met de artikels die jullie het meest konden bekoren.

Helaas gebeurden dit jaar ook weer heel wat verkeersongevallen, zo ook in Wellen. Het verhaal dat jullie het meest raakte dit jaar ging over een ongeval waarbij een auto tegen een woning in de Zonneveldweg knalde. Twee kleuters van 3 en 5 konden uit het voertuig klauteren en raakten gewond. Hun mama (36) was ernstig gewond en werd in een kunstmatige coma gehouden. “Toen ik die kindjes zag, brak mijn hart”, vertelde de bewoner tegen wiens woning de auto knalde.

Dierenbeul

Onze gemeente kreeg in april te maken met een dierenbeul. De politie startte een onderzoek naar zware dierenmishandeling nadat een wandelaar zag hoe een oudere man een das sloeg met een stok. Toen de getuige hem confronteerde, verklaarde de verdachte dat hij “molshopen platsloeg”. Het diertje leefde gelukkig nog en werd opgevangen door het Natuurhulpcentrum.

Volledig scherm De verdachte kon op heterdaad betrapt worden door Guido, die toevallig passeerde. © Guido Menten

In november moest een 29-jarige man uit de gemeente zich voor de rechtbank verantwoorden omdat hij een 12-jarig meisje had aangezet tot ontucht. Hij overtuigde het jonge slachtoffer om over te gaan tot webcamseks en het sturen van naaktfoto’s. “Na de feiten is ze gepest op school, omdat het gerucht de ronde deed dat de foto’s verspreid werden. Ze is zo zichzelf ook gaan verminken”, sprak haar advocaat. De man kreeg uiteindelijk een jaar cel.

Carnaval bij hete temperaturen

Gelukkig was er ook goed nieuws te melden uit Wellen. In augustus kon de carnavalstoet eindelijk doorgaan, nadat die meerdere keren werd afgelast door de coronapandemie. Midden in een hittegolf liepen de deelnemers verkleed als kerstelfjes en holbewoners bedekt met pels door de straten. “Een beetje vreemd misschien, zo midden in de zomer”, lachten de leden van CV De Boeddhas uit Alken met hun kerstmuts op. “Maar we wilden nog in deze pakjes kunnen schitteren, dus waarom niet tijdens een zomerstoet? Het is een warm kostuum ja, maar we hebben het er voor over.”

HERBEKIJK. Wellen viert een zonovergoten Carnavalstoet

De Leukste Zomerbar

Deze zomer streden verschillende gezellige zaken voor de titel ‘De Leukste Zomerbar’ van Vlaanderen. De Limburgse eer in de finale werd verdedigd door Siwel uit Wellen. In de tuin van Sibert (29) en Berre (20) kon je genieten van een menukaart vol heerlijke tapas tussen de geiten, pauwen en zelfs een wallaby. Wat de plannen van het duo zouden zijn na de zomer, wilden ze nog niet vertellen. “Daarover kunnen we nu nog niet veel zeggen, maar we kunnen wel al vertellen dat er nog iets moois in de maak is", klonk het mysterieus.

Wat dat “moois” was, ontdekten we in oktober. Op 31 oktober werd Siwel voor één keer Welsi: Berre en Sibert toverden voor Halloween hun woning volledig om tot spookhuis. Met een volledige gevel en interieur in een Halloween-jasje en een massagraf in de tuin, trokken ze echt alle registers open om hun bezoekers gegarandeerd te laten schrikken.

Volledig scherm Berre en Sibert toverden hun woning om tot een spookhuis. © Bart Borgerhoff

We sluiten dit overzicht af met een mysterie dat zich in april in onze gemeente afspeelde. Het leek wel even sciencefiction: in het centrum liepen plots alle elektronische klokken voor op de tijd. Op 24 uur ging de tijd in Wellen zelfs een half uur sneller dan in de rest van de wereld. Maar waar lag dat dan aan? David Callens, regionale woordvoerder van Fluvius, schepte duidelijkheid.

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

