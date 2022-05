Zwoel weer maar ook kans op onweer: waar en wanneer is de kans het grootst?

In de voormiddag is er vooral onweer mogelijk in het westen van het land. Vanaf de middag neemt de bewolking toe en verhoogt in de namiddag vooral over de oostelijke landshelft de kans op een onweersbui, vertelt onze weerman Frank Duboccage. De grootste kans op een bui is in het noordoosten van het land, de Kempen en Limburg. Volgens de statistieken wordt er ongeveer 3 à 4 mm neerslag verwacht. Op vele andere plaatsen in het land zal het deze namiddag kurkdroog blijven. De temperatuur schommelt rond 24 graden.