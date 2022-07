Zwitserland meet nieuw record van vriespunt ver boven de Alpentoppen

De recente hittegolven van de laatste weken in verschillende delen van de wereld zijn volgens wetenschappers een gevolg van de klimaatwijziging. Gisteren liet MeteoSchweiz weten dat hun weerballonnen ‘s nachts tot een hoogte van 5.184 meter moesten stijgen om het vriespunt te kunnen noteren. Dat is bijna 70 meter hoger dan het vorige record van 5.117 meter, gemeten op 20 juli 1995. Het is ook 375 meter boven Europa’s hoogste punt, de top van de Mont Blanc in de Franse Alpen.



Het is hoogst uitzonderlijk dat het vriespunt boven de 5 kilometer wordt gemeten in Europa. Ook Franse weerkundigen hebben zondag het vriespunt boven Bordeaux op meer dan 5.000 meter gemeten. Die warme lucht uit het westen van Frankrijk is daarna naar de Alpen in het oosten opgeschoven, meldt MeteoSchweiz.