Zware winterstorm in de VS: temperaturen tot -45 graden en bijna 1 miljoen huishoudens zonder stroom

WEERBE­RICHT. De dag start droog met hier en daar opklarin­gen, later kans op enkele buien

Het is vandaag op de meeste plaatsen eerst grijs met in het oosten nog wat motregen, in de Hoge Ardennen soms lichte sneeuwval. In de loop van de dag verschijnen er op meerdere plaatsen opklaringen en in het noordwesten soms brede opklaringen. Ten zuiden van Samber en Maas blijft het dan weer zwaarbewolkt en mistig. In de kuststreek vallen enkele buien die in de late namiddag geleidelijk het land verder binnentrekken, meldt het KMI.

6 december