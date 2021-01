Zwakke storing brengt lichte neerslag: eerste (smeltende) sneeuw valt in Limburg

Weernieuws Sneeuw verwacht in de Ardennen, elders vooral droog met opklarin­gen

8 december Dinsdag wordt vrij veel bewolking over het oosten van het land verwacht met vanaf het zuiden wat sneeuw of smeltende sneeuw in de Ardennen. Elders is er eerst kans op een buitje maar later wordt het meestal droog met bewolkte perioden maar ook opklaringen, vooral in het westen van het land. De maxima schommelen tussen 1 graad op de Ardense hoogvlakten en 5 graden in het westen van het land. De wind is meestal zwak en veranderlijk, meldt het KMI.