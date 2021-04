Zwaarbewolkte zondag met smeltende sneeuw leidt opnieuw koude week in

Het is zondagochtend nog zwaarbewolkt, met perioden van lichte neerslag. In Laag- en Midden-België kan er lokaal wat smeltende sneeuw vallen. In de namiddag wordt het op de meeste plaatsen droger met opklaringen, maar in het zuidoosten van het land gaat de regen over in smeltende sneeuw en op de Ardense hoogten zelfs in sneeuw. De maxima liggen tussen 2 à 3 graden in de Ardennen en 8 graden in het westen, zo verwacht het KMI.