Zwaarbewolkte zaterdag met kans op aanvriezende mist

De dag start zaterdag grijs met lage wolken en eventueel mist die in het zuiden kan aanvriezen. In de loop van de dag blijft het zwaarbewolkt in de meeste streken met weinig of geen opklaringen. Het is meestal droog op een buitje na in het oosten van het land en met winters karakter op de Ardense Hoogten. De maxima gaan van 1 graad in de Hoge Venen tot 7 graden over het westen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwest, meldt het KMI.