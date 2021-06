Zwaarbewolkte zaterdag met enkele buien

‘s Ochtends is het op vele plaatsen eerst nevelig met plaatselijk mist. In de loop van de namiddag wordt het droog in het westen met geleidelijk opklaringen, aan zee brede opklaringen. De maxima schommelen van 15 graden aan zee en in Hoog- België tot 19 graden in het noordoosten van het land. De wind waait in het binnenland overwegend matig uit west tot noordwest. Aan zee waait er een matige tot vrij krachtige noordwestelijke wind met rukwinden tot 50 kilometer per uur.

Zaterdagavond zijn er nog enkele plaatselijke buitjes mogelijk in de Ardennen. ‘s Nachts wordt het droog met nog steeds veel bewolking in het oosten van het land. In het westen en het centrum komen er brede opklaringen met op het einde van de nacht kans op vorming van mistbanken. De minima liggen tussen 8 en 13 graden.

Zondag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon in het westen en het centrum van het land. In het oosten van het land is er meer bewolking en kan er in de Ardennen een enkel buitje vallen. De maxima liggen tussen 15 graden in de Hoge Venen en 22 graden in het centrum van het land.

Maandag wordt het vrij zonnig in het westen van het land. In het centrum en vooral in het oosten van het land blijft het waarschijnlijk bewolkt en is een lokale bui niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 16 en 22 graden.

Later op de week is het overwegend droog. Geleidelijk wordt het warmer met zon en wolken.

Lees ook: