Zwaarbewolkte zaterdag met buien en af en toe een opklaring

Opnieuw kans op buien vandaag, maar droog weekend op komst

21 april Na het optrekken van het ochtendgrijs, krijgen we vandaag opnieuw mooie zonnige perioden gevolgd door stapelwolken met enkele buien. De kans op buien is groter in de Ardennen, waar ook een donderslag mogelijk is. De maxima schommelen tussen 10 graden aan zee en 16 of 17 graden in de Kempen. De wind waait matig, aan zee zelfs vrij krachtig, uit het noorden tot noordoosten. Dat meldt het KMI.