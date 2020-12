Zwaarbewolkte dag met regen en windstoten

WeernieuwsHet is maandag zwaarbewolkt tot betrokken met geleidelijk overal perioden van regen of motregen. Over het oosten is het deze ochtend nog tijdelijk droog. De maxima, die vanavond genoteerd worden, schommelen tussen 6 graden in de Hoge Venen, 9 graden in het centrum en 12 graden aan zee. De zuidenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee later soms krachtig. Er zijn windstoten mogelijk van 60 tot 65 km/u of lokaal mogelijk iets meer, zegt het KMI.