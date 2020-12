Zwaarbewolkt weekend met soms een bui, maandag tot twaalf graden

Vandaag krijgen we meestal veel wolken met een paar buien. Morgen blijft het een groot deel van de dag droog, met eerst opklaringen en later een toenemende bewolking. Maandag zijn er droge perioden en soms wat regen of buien. Het wordt zeer zacht voor de tijd van het jaar bij maxima van 6 tot 12 graden. Dat meldt het KMI.

Vandaag is het meestal zwaarbewolkt met soms enkele buien. Op het einde van de namiddag worden de buien vanaf het westen intenser en talrijker. In de voormiddag is het tijdelijk droger ten noorden van Samber en Maas. De maxima schommelen van 3 graden op de Ardeense hoogten tot 9 graden aan zee.

Vanavond en tijdens het eerste deel van de nacht trekt een buienzone verder oostwaarts door ons land. In het tweede deel van de nacht wordt het droog vanaf de kust met opklaringen. De minima dalen naar waarden tussen 2 en 6 graden.

Morgen

Morgen blijft het een groot deel van de dag droog. Eerst zijn er nog opklaringen in Laag-­ en Midden­-België. Daarna neemt de bewolking toe en op het einde van de namiddag bereikt een regenzone het westen. We halen maxima van 4 graden in de Hoge Venen tot 8 graden aan de kust.

Maandag wordt het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt. Droge periodes wisselen af met af en toe regen of enkele buien. Het is zeer zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 6 of 7 graden in de Ardennen tot 11 of 12 graden in het centrum en het westen.

Dinsdag

Dinsdag verwacht het KMI veel wolken met perioden van regen of buien. In de loop van de namiddag wordt het mogelijk droog met opklaringen over het westen en later eventueel ook in het centrum. Het blijft zacht bij maxima tussen 7 en 9 graden in Hoog­ België en rond 10 graden in Laag-­ en Midden­-België.

Woensdag blijft het wellicht droog en krijgen we een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. De maxima liggen tussen 5 en 9 graden. Ook donderdag wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. Een bui is eventueel mogelijk, maar het lijkt meestal droog te blijven met maxima tussen 6 en 10 graden.

Volgens de huidige voorspellingen blijft het ook vrijdag overwegend droog met soms opklaringen en maxima rond 9 graden in het centrum.