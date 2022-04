Zwaarbewolkt met regen: paasvakantie lijkt voorlopig eerder op herfstvakantie

Morgen kans op winterse buien: “Natte sneeuw of korrelha­gel is mogelijk”

Het weekend begint vandaag zonnig, maar het is wel opletten geblazen voor een schrale, matige oosten- tot noordoostenwind die gepaard kan gaan met rukwinden rond 45 kilometer per uur. Het kwik boet enkele graden in bij maxima tussen 8 graden in de Ardennen en 13 graden in het westen. Dat meldt het KMI. Morgenochtend is er zelfs even kans op enkele winterse buien.

19 maart