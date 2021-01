Zwaarbewolkt met regen, kans op tijdelijk wit laagje in centrum

Donderdagavond en -nacht vallen er nog een aantal (winterse) buien in Laag- en Midden-België, maar vanaf het zuidwesten zou het geleidelijk droger moeten worden met opklaringen. In dat geval wordt het uitkijken voor ijsplekken. In de Ardennen blijft het verder sneeuwen. De minima liggen rond -2 graden in de Ardennen, rond of net onder het vriespunt in de opklaringsgebieden en rond +3 graden aan zee.



Vrijdag blijft het zwaarbewolkt met vooral in de noordoostelijke landshelft neerslag. In de Ardennen valt de neerslag als sneeuw, elders is dit eerder regen, al kan er 's ochtends in de lager gelegen gebieden tijdelijk ook (smeltende) sneeuw vallen. In de Ardennen, en vooral dan op de toppen, kan er 5 tot 15 cm bijvallen. In het westen en langsheen de Franse grens wordt het wisselend bewolkt en in de namiddag vallen er in de kuststreek enkele regenbuien. De maxima schommelen van -1 graad in de Hoge Venen, tot +3 of +4 graden in het centrum en +5 graden aan zee.



Het weekend kondigt zich aan als overwegend droog, met soms ook ruimte voor de zon. 's Ochtends is er kans op aanvriezende mist. Het wordt wel nog iets kouder, met maxima rond het vriespunt in het centrum van het land. Vanaf maandagavond zou de kans op neerslag - sneeuw in de Ardennen, regen elders - weer toenemen.