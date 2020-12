Zwaarbewolkt maar overwegend droog

Het wordt vandaag rustig en het blijft overwegend zwaarbewolkt en grijs. De wind is zwak en veranderlijk.

Woensdagavond en -nacht wordt het zwaarbewolkt met wat lichte regen of motregen. In de Ardennen is er opnieuw kans op mist. De minima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 4 à 5 graden in Vlaanderen. De wind waait matig uit zuid tot zuidwest.