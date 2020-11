Zonsopgang was prachtig. Waar komen die kleuren vandaan? Onze weerman legt uit

Weerbericht Meer opklarin­gen na ochtend­grijs met maxima tot 11 graden

24 november Dinsdag start met opklaringen aan de noordflank van de Ardennen en over het noordoosten. Elders is er sprake van ochtendgrijs. In de namiddag breiden de opklaringen zich uit naar het noorden richting Vlaanderen. Over het zuidoosten kan de bewolking gans de dag hardnekkig blijven. Het blijft droog. De maxima schommelen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 11 graden in Vlaanderen. Dat meldt het KMI.