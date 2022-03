Zonnige zaterdag

Uitzonder­lijk weerfeno­meen op de grens van Argentinië en Paraguay: “Grijs-zwar­te wolk door as, roetdeel­tjes en rook”

In Paraguay heeft een gigantische stofwolk zich razendsnel verplaatst over het zuiden. De wolk, die kilometers lang was, kenmerkt zich door een grijs-zwarte kleur en een combinatie van rook, asdeeltjes en stof. Een weerfront van koude lucht zorgt ervoor dat de as van bosbranden wordt meegenomen en zo een stofstorm vormt. Onze wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit: “Vaak hebben ze daar te maken met zwaar onweer, dus is het logisch dat zo’n stofstorm ook kan ontstaan.”

