Zonnige zaterdag, zondag tot 24 graden met kans op onweer

OPROEP: Stuur ons uw leuke nazomer­beel­den

5 september Vandaag is het genieten geblazen met het prachtige zomerweer dat ons dan toch nog te beurt valt. Heeft u ook leuke nazomerbeelden die u graag wil delen? Stuur ze ons dan gerust via video@hln.be of via WhatsApp op het nummer +32 474 74 65 02. We publiceren later op de dag een mooie selectie om nog eens na te genieten.