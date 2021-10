Zonnige start van de week met temperaturen tot 20 graden, nadien veel regen

Vandaag wordt het, na wat lokaal ochtendgrijs, zonnig met hoge wolkenvelden. Pas tegen de late namiddag neemt in het westen de bewolking toe. Met 18 of 19 graden wordt het zeer zacht. De wind is matig uit zuid tot zuidoost. Vannacht neemt de bewolking toe vanaf het westen. Het wordt overal zwaarbewolkt en een regenzone trekt van west naar oost. Het wordt een zachte nacht met minima tussen 10 en 15 graden.

Dinsdag trekt een warmtefront door het land met veel wolken en af en toe wat regen of motregen. In de namiddag wordt het droger vanaf de Franse grens en verschijnen er brede opklaringen. De aangevoerde lucht is zeer zacht met maxima van 13 tot 19 graden in de Ardennen en 19 tot 21 graden elders. In het zuidwesten kan het 22 graden worden. Aan zee zijn rukwinden van 45 tot 55 kilometer per uur mogelijk.

Woensdag trekt een activerende regenzone over ons land vanaf het westen. In de ochtend zijn over het oosten nog enkele opklaringen mogelijk, elders is het bewolkt en kan er al wat lichte regen vallen. In de namiddag wordt de neerslag intenser en kan er lokaal een donderslag weerklinken. Lokaal kan meer dan 10 liter per vierkante meter vallen in enkele uren tijd. De zuidwestenwind trekt eveneens aan en wordt vrij krachtig tot lokaal krachtig met rukwinden tot 60 à 70 kilometer per uur. Woensdagnacht kunnen de rukwinden nog wat sterker worden. Het blijft nog vrij zacht met maxima rond 15 à 16 graden in de Hoge Venen en 19 tot lokaal 20 graden elders.

Donderdag zorgt een nieuwe Atlantische depressie voor de aanvoer van verstoorde onstabiele lucht naar onze streken. Bij momenten regent het of vallen er enkele buien bij een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind met rukwinden van 70 of 80 kilometer per uur. De aangevoerde lucht is gevoelig frisser met maxima van 9 tot 13 graden in de Ardennen en 13 tot 15 graden elders.

Vrijdag stroomt onstabiele en koele, van oorsprong polaire lucht, naar onze streken. Het is hierbij wisselend bewolkt en er vallen enkele buien. In de namiddag wordt het droger over het zuidwesten van het land. Het wordt nog wat koeler met maxima rond 5 à 6 graden in de Hoge Venen en 11 à 12 graden elders.

