Zonnige nationale feestdag met temperaturen tot 26 graden

Jordanië koopt 50 miljoen kubieke meter water na weinig regen tijdens winter

8 juli Jordanië koopt 50 miljoen kubieke meter water van Israël. Het land waar water sowieso al schaars is kampt met droogte en grote watertekorten na weinig regenval in de winter. De deal is een van de grootste ooit tussen de twee landen. In 2010 verkocht Israël 10 miljoen kubieke meter water en afgelopen april 3 miljoen.