Zonnige lentedag: vandaag kan het zelfs 20 graden worden

De lente blijft nog even in het zadel. De afgelopen drie dagen werd telkens het dagrecord verbroken en ook vandaag gaat het kwik de hoogte in. Op sommige plaatsen kan het zelfs 20 graden worden.

Het wordt een zonnige dag met alleen wat hoge wolkensluiers in het westen. Het is opnieuw erg zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 15 graden in de Hoge Ardennen tot 17 à 19 graden in het centrum. In de Kempen en de streken rond Luik kan het kwik zelfs klimmen tot 20 graden, volgens het KMI.

Vanavond en vannacht verwachten we over het westelijke deel van het land soms hogere wolkenvelden. Naar het oosten toe blijft het helder tot lichtbewolkt. Minima liggen tussen 3 en 6 graden in de Ardennen en meestal rond 9 à 10 graden in Laag­- en Midden­-België. De zuidelijke wind is vaak matig en over het zuidoosten en het oosten soms zwak.

Donderdag neemt de bewolking stilaan toe vanuit het westen. Het blijft nog lange tijd droog, maar in de loop van de namiddag vergroot toch de kans op wat lichte neerslag vanaf het zuidwesten. Donderdagavond en ­-nacht krijgen we perioden van regen. De maxima gaan van 12 graden aan de kust tot nog 16 graden in de Kempen. De wind neemt ook toe.

Vrijdag blijft de (zwakke) regenzone wellicht nog een tijdje slepen over een groot deel van ons land. Vanaf het noordwesten wordt het wel droog met stilaan opklaringen. In de loop van de namiddag verlaat de neerslag via het zuidoosten ons land. De maxima liggen tussen 7 en 10 graden bij een meestal matige noordwestenwind.

Het weekend wordt minder zacht en ook de bewolking neemt toe. Zowel zaterdag als zondag halen we nog maximaal 10 graden.

LEES OOK: